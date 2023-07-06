فرحة بين طلاب الثانوية العامة في أسيوط لسهولة اللغة الإنجليزية

سيطرت حالة من الفرحة على الطلاب وأولياء الأمور، أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة العامة نتيجة سهولة الامتحان الذي جاء في مستوى جميع الطلاب.

واستقبل اولياء الأمور أبناءهم أمام لجان امتحانات مدينة أسيوط بالاحضان وسط فرحة وابتسامة الطلاب، نتيجة سهولة الامتحان الذي كان سهلا وواضحا للجميع دون وجود أي مشكلات.

وعبرت منى علي، إحدى الطالبات عن فرحتها الغامرة لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، موضحة أنه يستطيع أي طالب حله بكل سهوله باستثناء سؤال القطعة، الذي كان صعبا.

القضاء على رعب الثانوية العامة

وطالبت علياء عمر، طالبة أخرى أن بقية الامتحانات مثل امتحان اللغة الانجليزية قضى على رعب وقلق الثانوية العامة، وبعث الطمأنينة لأولياء الأمور والطلاب مقدمة الشكر لواضع الامتحان.

وأدى 30 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الانجليزية في محافظة أسيوط، موزعين على 89 لجنة بمختلف أنحاء المحافظة وسط إجراءات أمنية مكثفة، ونشر حواجز حديدية بمحيط اللجان لمنع وقوع أي حالة غش.