تباين ردود أفعال طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الأجنبية في كفر الشيخ

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول» حول امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية، ضمن امتحانات المواد الأساسية الشهادة الثانوية، والتي تستمر حتى الخميس 13 يوليو المقبل.

وأكد أحمد حسن، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسئلة مادة اللغة الأجنبية الأولى، جاءت بعضها سهلة وأخرى كانت تحتاج إلى تفكير عميق وتركيز عند الإجابة، لافتا إلى أنّ أكثر من ثلثي الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطالب المتوسط.

إجابة بعض أسئلة مادة اللغة الأجنبية الأولى تحتاج إلى تركيز

وأوضح مصطفى عبد الرحمن، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ الامتحان سهل لكنه كان يحتاج إلى مذاكرة المنهج جيدا وخاصةً القصة والبرجراف، وأنّ الإجابة على بعض أسئلة مادة اللغة الأجنبية الأولى تحتاج إلى تركيز.

الامتحان كان أسهل من المتوقع

وأوضحت مي صلاح، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، إنّ امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى كان أسهل من المتوقع، مشيرةً إلى أنّها استطاعت الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة، متمنيةً أنّ تكون بقية المواد المقبلة سهلة وبسيطة.

جدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفاً و99 طالبا وطالبة، من خلال عدد 76 لجنة عامة، موزعين علي 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.