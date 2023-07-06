إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق برياض الأطفال في كفر الشيخ

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال، وتلبية لتطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات.

فتح الموقع الإلكتروني لمدة خمسة أيام

وسيتم فتح الموقع الإلكتروني من هنا لمدة خمسة أيام، بدءا من السبت المقبل 8 يوليو إلى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال.

شرط تقديم رياض الأطفال بكفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، فإن الشروط وأوراق العمل المطلوبة لرياض الأطفال، كالتالي:

- من سن 4 سنوات لسن 5 سنوات إلا يوم في شهر أكتوبر 2023، المستوى الأول في رياض الأطفال.

- من سن 5 سنوات لسن 6 سنوات إلا يوم في شهر أكتوبر 2023، للمستوى الثاني بالمدارس الرسمية.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023- 2024

ـ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، بعد فتح باب التقديم وطباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023- 2024.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية لـ البطاقة الشخصية الأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

- في حالة وفاة الأب «ولي الأمر» يجب تقديم شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيك.