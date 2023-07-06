فوز فيلم 100 متر لطلاب إعلام CIC بجائزة في مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر

صرحت الدكتورة ماجي الحلواني، رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، بفوز فيلم 100 متر لمشروع تخرج الطلاب بقسم الإعلام المسموع والمرئي بجائزة لجنة التحكيم الرسمية لأفضل فيلم في مهرجان البوابة الرقمية الدولي بالجزائر، حيث تم الإعلان عن الجوائز على الصفحة الرسمية للمهرجان.

واضافت الدكتورة امال الغزاوي، عميد إعلام CIC، أنه تم ترشيح الفيلم في فئة الأفلام الوثائقية وصنف من ضمن 8 أفلام وثائقية في مهرجان أفلام الطلاب الدولي بالولايات المتحدة المريكية، حيث تم اختياره ما بين 13868 فيلم ليكون ممثل لمصر في مسابقة الأفلام الوثائقية.

وتم إعلان الجوائز من خلال حفل أقيم بنوجيرسي بالولايات المتحدة، حيث ناقش فيلم 100 متر أسباب غرق الغواصين في منطقة «البلو هول» بمدينة دهب جنوب سيناء، وأشهر القصص والأساطير حول البلو هول، وتكونت مجموعة العمل كالتالي:

تصوير وإخراج سيف عبدالعزيز، والعمل من مونتاج سيف عبدالعزيز محمد سالم، ومساعدين إخراج نورا هاني وإسراء جلال، وحصل الفيلم «مشاهد مشافش حاجة» على جائزة تنويه لجنة التحكيم في مهرجان أفلام الطلاب بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يناقش الفيلم مراحل إنتاج المؤثرات البصرية في صناعة السينما في مصر والعالم، وسلط الضوء على الصناعة في مصر وأعمال المصريين في الخارج.

والفيلم من إخراج وتصوير ومونتاج سيف عبدالعزيز، ومؤثرات وخدع بصرية محمد صالم ومساعدين إخراج نورا هاني وإسراء جلال.

جدير بالذكر أنه تم اختيار فيل م100 متر أيضا للمشاركة في مهرجان لأفلام الطلاب في روسيا والتي سيتم إعلان جوازه في أغسطس القادم، والفيلمين من إشراف المخرجة الدكتورة لمياء سمير، وأستاذه رانيا النحاس، المدرس المساعد بإعلام CIC.