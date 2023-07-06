وزير الشؤون البحرية اليوناني: قناة السويس محور استراتيجي للتجارة العالمية

قال ميلتياديس فارفيتسيوتيس، وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني، إن قناة السويس ستظل أحد المحاور الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية، مشيدا بما تتمتع به القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها تؤهلها للقيام بدورها الحيوي على الوجه الأمثل، معربا عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس.

والتقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وميلتياديس فارفيتسيوتيس وزير الشئون البحرية والجزر اليوناني، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك، على هامش انعقاد المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية.

تعاون مصري يوناني في خدمة جمع وإدارة المخلفات بالقناة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الشراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة شركات V اليونانية المالكة لشركة Antipollution لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تجسيدا لنموذج واعد للتعاون المصري اليوناني في المجال البحري، وإضافة قوية لمنظمومة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

واستعرض الفريق أسامة ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية، وما تطرحه رؤيتها المستقبلية من فرص واعدة للشراكة عبر مشروعاتها الاستثمارية.