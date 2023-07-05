أسامة ربيع: استراتيجية 2030 حققت تقدما ملموسا في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن استراتيجية 2030 حققت تقدمًا ملموسًا في كل محاورها الرئيسية، بما يعزز تحقيق رسالة الهيئة التي تصبو إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة.

وأضاف خلال كلمته اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، أن قناة السويس تفتح أبوابها للتعاون في سبيل خدمة مجتمع الملاحة الدولي واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، ما يتماشى مع رؤية الهيئة لتوفير شريان ملاحي آمن وقاعدة صناعية مستدامة، ويتحقق ذلك في ضوء استراتيجية التطوير الطموحة.

استغلال فرص الاستثمار زادت من عوائد قناة السويس

وألقى الفريق أسامة ربيع الضوء على جهود استغلال الفرص الاستثمارية التي حققت عوائد إضافية لقناة السويس، كإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة وتحسين الاستفادة من أصولها الواعدة والمتنوعة للارتقاء بكفائتها الإنتاجية وأدائها المالي.

وقال إن هيئة قناة السويس بدأت في جني ثمار هذه الخطة بالفعل في ضوء تحول 5 شركات من أصل 7 شركات للربحية، ومن المستهدف استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن خطط الاستراتيجية بدأت بتنفيذ عدة مشروعات قومية على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، الذي ساهم في تحقيق القناة إيرادات قياسية وصلت إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مع عبور 25887 سفينة بإجمالي حمولات تتجاوز 1.5 مليار طن.

وأكد أنه جارٍ البناء حاليًا على هذه الإنجازات عبر العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، والذي ينعكس على زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن جديدة، وتحسين معدل الأمان الملاحي بنسبة زيادة قدرها 28%.

وأوضح أن الهيئة قطعت شوطًا في برنامج تطوير الأسطول البحري لرفع كفاءة القناة وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للسفن العابرة، وذلك من خلال تدعيم أسطول الهيئة بأحدث كراكتين في الشرق لأوسط وهما الكراكة «حسين طنطاوي» والكراكة «مهاب مميش»، وعدد 28 قاطرة حديثة تشمل قاطرتي إنقاذ وقاطرات مصاحبة وقاطرات صغيرة، هذا جنبًا إلى جنب مع بناء لنشات إرشاد حديثة.