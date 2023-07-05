رئيس هيئة قناة السويس: المؤتمر البحري اليوناني فرصة مناسبة لجذب الاستثمارات

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤتمر البحري العربي اليوناني خطوة على الطريق الصحيح، لتحقيق أجندة مستقبلية واعدة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وفرصة سانحة لجذب الاستثمارات اليونانية وبحث إمكانية الدخول في شراكات مستقبلية.

وأثنى الفريق ربيع خلال لقائه عمر عامر سفير مصر باليونان، على الجهود المبذولة لدفع العلاقات المصرية اليونانية نحو آفاق أرحب لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة.

أسامة ربيع يشارك في المؤتمر البحري اليوناني الأول

وشارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول، الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من 5 إلى 6 يوليو الجاري باليونان.

وبحث خلال لقائه مع السفير المصري آليات تعزيز سبل التعاون مع الشركات والهيئات اليونانية العاملة في مجال النقل البحري، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات اليونانية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة.

السفير المصري: مصر واليونان يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون

من جانبه، أكد السفير عمر عامر السفير المصري باليونان الأهمية الكبرى التي يمثلها التعاون المصري اليوناني في المجالات المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة وصناعة النقل البحري لما تمتلكه مصر واليونان من تاريخ ممتد من علاقات التعاون الاقتصادي على المستوى الدبلوماسي والرسمي وما يتمتع به البلدين من روابط المشتركة على المستوى الشعبي