«القاهرة الإخبارية»: العراق يزرع غابة مانجروف لمكافحة تغير المناخ

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العراق يزرع غابة مانجروف لمكافحة تغير المناخ»، حيث يزرع العراقي أيمن الرباعي شتلات من أشجار المانجروف في سهول طينية مترامية الأطراف بجنوب العراق، ويظهر الدخان الأسود المتصاعد في الأفق خلفه الضرر البيئي الذي يجتهد الرجل لإصلاحه.

ويعمل الرباعي وهو مهندس زراعي في مشروع بدأته هيئات تابعة للحكومة العراقية ووكالة تابعة للأمم المتحدة من أجل زراعة ما يصل إلى 4 ملايين شجرة مانجروف بمنطقة السهول الطينية في خور الزبير التي تقع على مقربة من حقول نفط كبيرة.

وبينما يميل ليزرع شتلة، وينتقل لزراعة أخرى، يغطي الطين حذاءه حتى الكاحل، ويأمل الرباعي أن يكون ما يقوم به جزءًا مما سيصبح غابة أشجار المانجروف تحمي الساحل وتحمي كائنات معرضة للخطر وتكافح تغير المناخ.

وقال أيمن الرباعي، إنّ مدينة البصرة تعرضت إلى تدهور كبير نتيجة للحروب التي خاضها النظام السابق، إضافة إلى قلة تصاريف المياه، وهو ما دفعنا إلى البحث عن نباتات يمكنها مقاومة الظروف القياسية التي نمر بها.