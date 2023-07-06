انهيار عقار قديم بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات أو وفيات (صور)

شهد حي الجمرك، منذ قليل، انهيار عقار قديم مكون من دور أرضي وأول علوي بحي الجمرك، وذلك دون رصد إصابات أو وفيات حتى الوقت الراهن، بينما يجرى التعامل من جميع الجهات المعنية للتأكد من خلو الأنقاض.

بدأت الواقعة فور ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم بنطاق حي الجمرك، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان حادث إنهيار العقار الكائن في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضي ودور أول علوي، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن المحافظ شدد على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

فصل جميع المرافق العامة عن العقار

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.