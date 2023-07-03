محافظ الإسكندرية: تخصيص 7 ملايين جنيه لرصف 14 شارعا بحي غرب

أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، الانتهاء من رصف 14 شارعًا بنطاق حي غرب ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، حيث جرى تخصيص نحو 7 ملايين و400 ألف جنيه، لرصف شوارع حي غرب، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

تطوير طرق الإسكندرية

وكان محافظ الإسكندرية، قد كلف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها، وسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع في جميع الأحياء.

رصف شوارع غرب الإسكندرية

من جهتها، أشارت مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه جرى رصف 14 شارعا رئيسيا وفرعيا بنطاق حي غرب هذا العام، استجابة لمطالب أهالي الحي وهي «البيهقي - باسيليوس- أبو بكر الصديق - مربع المواردي متفرعات باب سدرة - شارع الأزهري متفرعات باب سدرة- البهي متفرعات باب سدرة - السلطان شاه ومتفرعاته- شارع الشهاوي متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه- شارع أحمد عثمان متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - أحمد غريب متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - محمد حجازي متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - مخزن البوابة متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه- الشيخ البشري متفرع من العزبة متفرع من السلطان شاه - أم السلطان»، مضيفة أنه جرى التنسيق مع حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجًا التي كثرت منها شكاوى المواطنين.