الحكومة تنفي نشوب مشاجرة داخل فندق بسبب وجبة لحم: «أزمة عائلية»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نشوب مشاجرة في أحد فنادق الغردقة، بسبب تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء، موضحا أنّه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه فور تداول الفيديو جرى تشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة، ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، وغرفة المنشآت الفندقية، لفحص اللحوم الموجودة في المنشأة الفندقية، للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها، وتبيّن أنّ اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية، دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة.

وتابعت الوزارة، أنّ المشاجرة التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي في الفندق وذويهم، لأسباب لا علاقة لها بنوعية اللحوم المقدمة لهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية.

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