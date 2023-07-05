للدبلومات والمعاهد الفنية.. قواعد الالتحاق بكليات السياحة والفنادق

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الالتحاق بعدة كليات عقب الحصول على شهادة الدبلومات الفنية من بينها كليات التجارة والسياحة والفنادق والهندسة، والزراعة والتعليم الصناعي والآثآر وفقا لتخصص الدبلوم الفني، ووفقا لمجموع الطالب، حيث حددت التعليم العالي عدة خطوات للالتحاق بالكليات لطلاب الدبلومات الفنية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

خطوات التقديم لكلية السياحة والفنادق للدبلومات الفنية

تنشر «الوطن» قواعد وخطوات التقديم لكلية السياحة والفنادق لطلاب الدبلومات الفنية وفقا للتعليم العالي ومنها:

- يسمح للطلاب الحاصلين على 70% فأكثر من طلاب الدبلومات الفنية التجارية الزراعية والصناعية والفندقية بمختلف التخصصات التقدم إلى مكتب التنسيق للقبول بالكلية.

- تحدد الأعداد المقبولة بكليات السياحة والفنادق من طلبة الدبلومات الفنية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين.

- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد النسبة المقررة بالمجموعة الأعلى ولترتيب الرغبات.

- يراعي نتيجة المواد الفنية المتخصصة عند التقديم حيث يكون لهم الأولوية.

قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بكلية السياحة والفنادق

- استثناء الطلاب الـ5 الأوائل بالدبلومات الفنية من شرط التوزيع الجغرافي

- عدم التقيد بالتخصص الذي تمت دراسته بالدبلوم الفني الفندقي بالقسم الذي يريد الطالب الالتحاق به بكلية السياحة والفنادق.

- التقديم يتم عبر كتابة الرغبات بالتنسيق مع التقيد بالتوزيع الجغرافي.