خبير: الحكومة خصصت ميزانية كبيرة لدعم السياحة وتكلفة برامج الترويج تجاوزت 850 مليون جنيه

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنه جرى الترويج للسياحة المصرية بأكثر من اتجاه خلال الفترة الأخيرة، وتجاوزت التكلفة 850 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مصر تستهدف الأسواق الأوربية، فضلا عن الأسواق العربية وأسواق الشرق الأقصى، مؤكدا أن الترويج مستمر حتى هذه اللحظة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية، علاوة على جميع وسائل الإعلام المتاحة.

الحكومة تخصص ميزانية كبيرة لحذب السائحين

أضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة خصصت ميزانية كبيرة للغاية، تعكس تقديرها لأهمية هذا القطاع وقدرته على جذب السائح الأجنبي وزيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية، مؤكدا على سير الخطة المتبعة في الترويج للسياحة خلال فصل الصيف بشكل منتظم، لزيادة الحركة السياحية من الأسواق العربية.

جدول مناسبات وحفلات في العلمين

تابع «فاروق» قائلا إن الأسواق الأوربية حققت المستهدف منها في الجزء الأول من العام المتمثل في فصل الشتاء، ونعمل على تحقيق المستهدف منها في الجزء الثاني من العام المتمثل في فصل الصيف اعتبارا من شهر 8 حتى نهاية ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه جرى إعداد جدول مناسبات وحفلات للترويج لمنطقة العلمين على مدار الصيف بالكامل، بداية من شهر 7 حتى نهاية شهر 8، إذ تنتهي بمهرجان كبير يحضره شخصيات مشهورة عالميا وإقليميا.