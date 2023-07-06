الفنانة عفاف شعيب: أسامة أنور عكاشة أسطورة الدراما المصرية

أكدت الفنانة عفاف شعيب أن الراحل أسامة أنور عكاشة كان كاتباَ متميزاَ ومثقفاً ومفكراً يتميز برؤية المستقبلية، موضحة أنها مهما قالت عنه فإنها لن توفيه حقه.

عفاف شعيب تتحدث عن شخصيتها فى مسلسل الشهد والدموع

قال عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب عبر برنامج «بحب الإذاعة» على »نغم اف ام» إن دورها في مسلسل «الشهد والدموع» كان محطة مهمة في حياتها الفنية، مضيفة أن أسامة أنور عكاشة نجح في تقديم دراما متميزة، مشيرة إلى أن المسلسل لا يمس الشعب المصري فقط، بل امتدت أيضا لشعوب الدول العربية.

وأضافت عبر البرنامج الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري أن كل أفراد العمل الفني أحبوا أدواهم، وكل ممثل كان منسجم في تجسيد الشخصية التي يقدمها، مؤكدة أنها استفادت وتعلمت الصدق في الحوار من خلال عملها مع أسامة أنور عكاشة، خاصة أنها تأثرت نفسياً بعمق الشخصيات التي يكتبها، وخاصة عند تجسيدها لشخصية زينب في مسلسل الشهد والدموع.

وكشفت «شعيب» أن مسلسل «الشهد والدموع» نجح في إبراز حياة البيوت المصرية، مضيفة أن الكاتب أسامة أنور عكاشة كان يربط الأحداث بطريقة شيقة، ويعرض الهوية المصرية بشكل مميز من خلال المسلسل.

وأوضحت أن الراحل أسامة أنور عكاشة كان يرمز في شخصية زينب التي جسدتها، إلى مصر التي تحملت كل المصاعب، وقالت «أسامة أنور عكاشة هو الأسطورة الحقيقية للدراما المصرية».