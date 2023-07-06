 لوسي: كتابات أسامة أنور عكاشة تدخل القلب والعقل معا

قالت الفنانة لوسي، إنها استفادت من العمل مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، من حيث قراءتها المختلفة لأي سيناريو، ومنحها رؤية وثقافة فنية، وتأكيدها أن أعماله الفنية لا يمكن مقارنتها بغيرها، ولذلك كانت تجد صعوبة في قبول أي عمل فني بعد عملها مع أسامة أنور عكاشة، خصوصًا وأن كتاباته بتدخل القلب والعقل مع بعض.

وأضافت الفنانة لوسي خلال برنامج بحب الإذاعة الذي تقدمه شافكي المنيري في نغم إف إم، أنها تفتقد وجود أسامة أنور عكاشة، خاصة أنه كان يعطي كل ممثل حقه في العمل الفني، معربة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم وثائقي عن الراحل سيتم عرضه قريباً.

أسامة أنور عكاشة منح كل ممثل حقه في العمل الفني

وأكدت لوسي أنها كانت من ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين الذي تألقوا في مسلسل ليالي الحلمية، حيث نجح أسامة أنور عكاشة في سرد الأحداث دون وجود أي ثغرة واختيار كل ممثل لدوره بعناية، مشيرة إلى أنها شاركت في المسلسل بالصدفة، حيث رشحها الفنان يحيى الفخراني بعد دورها في فيلم حالة تلبس، كما أن أسامة أنور عكاشة أصر على مشاركتها في العمل الفني، رغم مواقفها الجدلية مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ.

لوسي: أعمال أسامة أنور عكاشة عمري ما نسيتها

وقالت لوسي، إن حوار وكتابة الراحل أسامة انور عكاشة تجري في دمي، ولا أستطيع نسيانه، وإلى الآن اتذكر كل كلمة في الحوار الذي دار بيني وبين الفنانة سهير المرشدي، موجهة التحية إلى قناة dmc لقيامها بعرض مسلسل زيزينيا على شاشتها.

وأكدت الفنانة لوسي أنها لم تستطع رفض أي طلب للكاتب الروائي أسامة أنور عكاشة، حيث وافقت على تجسيدها دور مديحة في مسلسل كناريا وشركاه بدون قراءة تفاصيل السيناريو، خصوصًا وأن الدور كان صعبًا للغاية لأنها شخصية شريرة، ولكن أسامة أنور عكاشة أكد بأن الدور هيكسر الدنيا.