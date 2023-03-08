تكريم الإعلامية سناء منصور والفنانة عفاف شعيب في احتفالية بيوم المرأة العالمي

كرم «إعلام CIC»، عددن من الإعلاميات والفنانات ضمن احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس، شاركت فيها نخبة من الإعلاميات الرائدات في مجال العمل الإعلامي، بحضور قيادات الجامعة الدكتور محمود أبو النصر المستشار العلمي للجامعة، والدكتور ممدوح القاضي رئيس مجلس إدارة الجامعة الكندية CIC، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورؤساء الإدارات المختلفة والطلاب.

وأشارت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة «إعلام CIC» إلى أن هذه الاحتفالية جاءت لتجسد دور المرأة كأم وامرأة عاملة ناجحة ورائدة في كل المجالات.

وأضافت الدكتورة آمال الغزاوي، عميدة «إعلام CIC»، أن المرأة المصرية حصلت على مزيد من الامتيازات في الوقت الراهن، وأن هذا الاحتفال جاء لتكريم كل سيدة مصرية ناجحة في مجالها، لذا سعدنا بوجود نخبة من الإعلاميات الرائدات سناء منصور مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، إذ شغلت منصب رئيس قطاع القنوات الفضائية ونائب رئيس شبكة الشرق الأوسط، وفاطمة فؤاد نائب رئيس التليفزيون، ورئيس القناة الثانية سابقاً، وتغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ومجلة الكواكب ومجلة طبيبك الخاص، والحاصلة على جائزة نقابة الصحفيين لعام 2006 عن أفضل تحقيق صحفي.

ووجهت «سمر» كلمتها للشباب الحضور بضرورة العمل والتدريب المستمر وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو المغلوطة، لأن دور الإعلامي هو التدقيق قبل نشر أي خبر، كما شاركت في اللقاء الإعلامية أميمة عبد المجيد شكري رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة لقطاع الأخبار والهيئة الوطنية للإعلام والمشرف على راديو مصر.

وتحدثت الفنانة القديرة عفاف شعيب، عن مشوارها الفني الناجح ومشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة مثل «إمام الدعاة»، و«الشهد والدموع»، ووجهت كلمتها للشباب بضرورة استثمار الوقت وعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم جميع الحضور بمنحهم دروعا من «CIC» تقديراً لمسيرتهن المشرفة في المجال الإعلامي والفني.