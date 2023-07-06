باحث سياسي صيني: لا يوجد منتصر في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

علق نادر رونج باحث سياسي وكاتب صيني، على زيارة وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصين، موضحًا: «قبول بكين هذه الزيارة هدفه استقرار العلاقات الصينية الأمريكية، وبخاصة في مجال التجارة والاقتصاد».

هناك شركات صينية كثيرة في قائمة العقوبات الأمريكية

وأضاف «رونج»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الصين تريد من خلال هذه الزيارة توضيح المواقف وتأمل من الولايات المتحدة الأمريكية القيام بالمزيد من التعاون، إذ لا تزال هناك رسوم جمركية أمريكية متزايدة على المنتجات الصينية، وما تزال هناك شركات صينية كثيرة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وتابع بأن الصين تأمل من الولايات المتحدة أن تدرك أن هذه العقوبات والقيود على الصين لن تؤثر سلبا عليها فحسب، لكنها تضر كثيرا العلاقات التجارية الطبيعية والتجارة الحرة بين البلدين، وتضر بمصالح الشركات الأمريكية، وبالتالي فإن بكين تأمل في تخفيف واشنطن قيودها عليها في مجال التجارة والتكنولوجيا والاقتصاد، مشددًا على عدم وجود فائز في الحرب التجارية والتكنولوجية بين الجانبين، ولا تصب في صالح الجميع.