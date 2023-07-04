«الرئاسة الفلسطينية» لـ«القاهرة الإخبارية»: لا نعول على أمريكا في وقف عدوان إسرائيل

أكّد نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أنَّ الحكومة الإسرائيلية يمينية فاشلة وتعلم أنها معزولة ومحاصرة ومقسمة، ومن ثم، فإنّها تريد أن تدافع عن نفسها بأي طريقة من الطرق، لذلك فإنّها مستمرة في تنفيذ هجماتها على مخيم جنين.

إسرائيل تشن حروبا لأسباب داخلية

وأضاف «أبو ردينة» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل تشن هذه الحروب لأسباب داخلية، فهي دولة منقسمة، والمظاهرات في تل أبيب مستمرة ضد الحكومة بمئات الآلاف، والحل الوحيد عندها هو ضرب العرب في أي مكان، سواء في سوريا أو فلسطين حتى توحد المجتمع الإسرائيلي المقسم».

الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم

وتابع: «نحن لا نثق في أمريكا ولا نعول عليها، ولا نعول إلا على أنفسنا، وما يجري في مخيم جنين وبقية المناطق الفلسطينية، ومستمرون في الدفاع عن حقوقنا، وستبقى القضية مستمرة، والرئيس أبو مازن عقد اجتماعا طارئا بالأمس، واتخذنا سلسلة قرارات منها قطع كل الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي وتقييد العلاقة مع الإدارة الأمريكية كخطوة أولى والذهاب إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، ولن نسمح لإسرائيل أن تنفذ ما تريد».