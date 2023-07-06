أكبر عدد عمليات إطلاق نار جماعية في أمريكا منذ عقود.. خلال يومين فقط

شكَّلت إجازة عيد الاستقلال اليومين الـ4 و5 من يوليو أكبر عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عمليات قتل وإطلاق النار في اليومين الـ4 و5 من يوليو عن أي أيام أخرى من العام منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

هناك ما لا يقل عن 10 عمليات إطلاق نار جماعية في أمريكا، خلال الرابع والخامس من يوليو فقط.

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4 يوليو

أكرون، أوهايو: 4 جرحى

وبحسب التقرير، أن 4 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل في مركز ماسون بارك المجتمعي، وتعتقد السلطات أن طلقات نارية أطلقها فرد أو أكثر خلال حفلة في ساحة انتظار السيارات، بناءً على تحقيق أولي.

إدجوود، ماريلاند: 4 جرحى

أصيب ثلاثة رجال ومراهق بجروح غير مميتة نتيجة إطلاق نار بعد ظهر الثلاثاء بالقرب من محكمة هار بارك في إدجوود، وهي منطقة تبعد حوالي 28 ميلاً شمال شرق بالتيمور.

شريفبورت، لويزيانا: 4 قتلى و 7 جرحى

أطلق النار على 11 شخصًا، قُتل 4 وأصيب 7 أشخاص، في حادث إطلاق نار جامعي في شريفبورت، لويزيانا، ليلة الثلاثاء.

وذكر المتحدثة باسم شرطة شريفبورت ، أن عثر علي ثلاثة اشخاص يوم الثلاثاء، وفي صباح يوم الأربعاء تم العثور علي شخص الرابع.

لانسينج، ميشيجان: 5 جرحى

وبحسب سي إن إن، أن خمسة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في حفلة حوالي الساعة 2 صباحًا يوم الثلاثاء في لانسينج بولاية ميشيجان.

هايوارد، كاليفورنيا: 5 جرحى

قُتل خمسة أشخاص يوم الثلاثاء في هايوارد بولاية كاليفورنيا، وفقًا لضابط شرطة هايوارد كاسوندرا فوفيل، الذي قال إن مشتبهًا به أصيب أيضًا بالرصاص وهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

5 يوليو

واشنطن العاصمة: 9 جرحى

قالت شرطة العاصمة إن 9 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات و 17 عامًا، أصيبوا بجروح لا تهدد حياتهم قبل وقت قصير من الساعة 1 صباحًا يوم الأربعاء خلال احتفال الرابع من يوليو في الجزء الشمالي الشرقي من عاصمة البلاد.

وقام شخص واحد على الأقل بإطلاق الطلقات من سيارة دفع رباعي داكنة اللون، وفقًا لمساعد الرئيس ليزلي بارسون، ويبدو أنها تستهدف أولئك الذين أصيبوا.