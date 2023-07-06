«القاهرة الإخبارية»: ميقاتي يتابع الوضع في جنوب لبنان مع قائد الجيش وقوة اليونيفيل

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الوضع في جنوب لبنان عبر اتصالات هاتفية مع قائد الجيش جوزيف عون، وقيادة قوات "اليونيفيل"، وذلك بعد القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مفتوحة بين بلدتي كفر شوبا ومزرعة حلتا.

ويستقبل «ميقاتي»، اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفدًا من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال أرولدو لازارو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء اللبنانية.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتم خلال اللقاء التركيز على التزام لبنان بالقرارات الدولية والخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.

وأعلن قائد قوات «اليونيفيل» التواصل مع السلطات في لبنان وإسرائيل، من أجل منع المزيد من التصعيد، خاصة أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وطالب الجميع بضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

انفجار بالقرب من «قرية الغجر» على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وقوع انفجار بالقرب من «قرية الغجر» على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأكد في بيانه إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية، انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية وقال: "قواتنا تهاجم المناطق التي أطلقت منها القذيفة الصاروخية من داخل لبنان" حيث أطلق 15 قذيفة على منطقة مفتوحة في كفر شوبا الحدودية بلبنان.

وذكر جيش الاحتلال أنه لم يرصد تحركات غير عادية من جانبه من الحدود مع لبنان، سوى الانفجار على الحدود.