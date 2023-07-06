«القاهرة الإخبارية»: جنين تحتاج لـ12 مليون دولار لإزالة آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، إنّ الرئيس محمود عباس، أعطى توجيهات للحكومة بتسخير الإمكانيات كافة لتعزيز صمود المواطنين ورفع الضرر عنهم في مدينة جنين ومخيمها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد «زيارة» لتلفزيون فلسطين، أنّ حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على جنين كان ضخمًا، حيث جرى تجريف طرقات بالكامل وبعض المباني آيلة للسقوط، والأنقاض تملأ الشوارع وتعيق الحركة.

وأضاف: «رغم هذا الدمار الكبير إلا أننا لمسنا الإصرار على التحدي والصمود لدى مدينة جنين التي أكدت الروح الوطنية والانتماء الوطني والالتفاف حول الثوابت الوطنية».

وبيّن أنّ الأعداد التقريبية لحجم الدمار في مدينة جنين ومخيمها كانت كالتالي مع قابلية للزيادة في الأعداد أو النقصان: المباني التي أزيلت بالكامل 4 مبانٍ وتكلفة إعادة إعمارها 1.5 مليون دولار، أما عدد المباني المتضررة بشكل متوسط أو كبير لكنها غير آيلة للسقوط بلغت 25 مبنى، تكلفة إعادة إعمارها مليوني دولار، وفيما يتعلق بالوحدات السكنية التي تعرضت لأضرار جزئية، بلغ عددها 250 وحدة تكلفة إعمارها 2.5 مليون دولار، بينما بلغ عدد المباني التجارية والخدماتية المتضررة 150 منشأة، بتكلفة 5 ملايين دولار، أما تكلفة إعادة إعمار جامع الأنصار فستكون قرابة المليون دولار.