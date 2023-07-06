اقتصادي: 27.4% انخفاض في قيمة الواردات.. «نخطو في الطريق الصحيح»

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي بجامعة السويس، إن الدولة تتجه نحو الاقتصاد القائم على الإنتاج المحلي عن طريق مبادرات تدعم المكون المحلي، علاوةً على تعظيم الاستفادة من منتجاتنا، عوضا عن الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الواردات بقيمة 27.4% مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري.

تأثير الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأزمات العالمية المتتالية كالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أثرت سلبا على سلاسل الإمداد، لذلك كان يجب الاعتماد على المكون المحلي، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة داخل مصر والاعتماد عليها بصورة أكبر، وهذا ساهم في تراجع الواردات من الخارج، وبالتالي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

مصر استفادت من الأزمات العالمية

وتابع أنه على الرغم من توالي الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر استفادت من تلك الأزمات عكس دول العالم، لافتا إلى أن مصر أصبحت قادرة على تغطية جزء من المنتج المستورد بنظيره المحلي، فأصبحنا نعتمد على منتجاتنا الطبية والمشتقات النفطية بشكل أكبر، مؤكدا أن مصر تسير نحو الاتجاه الصحيح، وهناك حالة من التعافي في ميزاننا التجاري الآن.