18 منطقة لـ«التموين» في 11 محافظة لإنهاء أزمة «سلاسل الإمداد»

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنشاء 18 منطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية، تشمل مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة له، بهدف ضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية، لما تحتويه من ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، ومخازن تجميد متوافر بها أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، ومنافذ بيع للمصانع المجاورة.

وبحسب وزارة التموين فإن المناطق اللوجيستية تقدر بـ49 مليار جنيه، حيث تتم إقامتها على مساحة تصل لأكثر من 350 فداناً وتوفر فرص عمل لقرابة نصف مليون مواطن.

ومن المقرر أن تحتوى المناطق اللوجيستية على سوق جملة ونصف جملة للخضر والفاكهة، ومنطقة خدمات لوجيستية ومبان إدارية خاصة بسوق الجملة، ومخازن للمبردات والثلاجات لحفظ المنتجات الغذائية، كما تضم مركزاً تجارياً ومنطقة أنشطة إدارية وتجارية وسوبر ماركت ومتاجر تجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن المنطقة الفندقية.

«عشماوى»: المنطقة الواحدة توفر 20 ألف فرصة عمل.. و«طنطا» أكبر مركز تجارى

بدوره، قال د. إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الدولة تسعى للتغلب على أزمة سلاسل إمداد السلع، التى تنتج عن الظروف الاقتصادية العالمية والحروب بين الدول، والتى كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على سلاسل إمداد السلع لجميع الدول، وهذا الأمر هو أصل أهمية المناطق اللوجيستية وضرورة التوسع فى إنشائها لضمان وصول السلع وإتاحتها.

وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يمضى قدماً فى تنفيد توجيهات القيادة السياسية لتأسيس بنية تحتية للتجارة الداخلية، من خلال إنشاء مناطق لوجيستية وتجارية ومراكز تجارية وبورصة سلعية لضمان توافر السلع طوال العام أمام المواطنين وتلاشى أزمة نقص سلاسل الإمداد من دول الخارج.

وأشار «عشماوى» إلى أن المناطق اللوجيستية تحتوى على ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، ومخازن تجميد متوفر بها أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، ومنافذ بيع للمصانع المجاورة، مضيفاً: «تم إنشاء 18 منطقة لوجيستية وتجارية فى 11 محافظة باستثمارات قدرت بحوالى 49 مليار جنيه، تأتى جميعها على مساحة 368 فداناً، وكل المناطق التى تم والجارى إنشاؤها حالياً توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل».

وبحسب «عشماوى» تم مؤخراً توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة بنى سويف لإنشاء مناطق تجارية لوجيستية تخزينية ترفيهية إدارية جديدة، على مساحة 47 فداناً بناحية بياض العرب الواقعة على الوصلة الشمالية لطريق الكريمات، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

وأوضح د. إبراهيم عشماوى أن المنطقة اللوجيستية الواحدة توفر فرص عمل تقترب من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أهميتها العظيمة فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية، بسبب القدرة على الاحتفاظ بأرصدة السلع لفترات طويلة، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجى قد يفوق مدة 6 أشهر بفضل المناطق اللوجيستية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح لسيسى.

وضع حجر أساس أول مستودع بالسويس على مساحة 10 أفدنة الشهر المقبل

وعن الفرص الاستثمارية فى آخر 5 سنوات، قال «عشماوى» إن الفرص الاستثمارية تغطى 60% من محافظات الجمهورية، حيث تشمل 21 مشروعاً فى 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى60 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه الفرص تتضمن مناطق لوجيستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن العقود الموقعة لإنشاء المستودعات الاستراتيجية، التى يأتى أحدثها أول مستودع استراتيجى بمحافظة السويس، والذى سيتم وضع حجر الأساس له خلال شهر يونيو المقبل، ويقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، ومتوقع الانتهاء من تنفيذه فى غضون 18 شهراً.

وعن المنطقة اللوجيستية التجارية بطنطا، قال «عشماوى» إنها تعد أكبر منطقة تجارية ولوجيستية تخدم 42 مليون نسمة، من خلال إحداث نقلة للمواطنين فى محافظات الدلتا، حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135 ألف متر مربع، والذى يضم هايبر ماركت وتوكيلات تجارية ودور عروض سينمائية مع أكبر منطقة لوجيستية للأدوية ومعارض مفتوحة ومنطقة لبيع السيارات والمعدات، وقاعات مؤتمرات كبرى ونادياً رياضياً ومحطة تموين سيارات.

وكشف «عشماوى» أن المنطقة اللوجيستية تضم مرافق مستقلة للمناطق اللوجيستية من الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى وشبكة اتصالات وإنترنت.