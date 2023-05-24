وزير التموين: التحالف العالمي للأسواق هدفه خفض الهالك ودعم سلاسل الإمداد

ألقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الكلمة الرئيسية في افتتاح المنتدى العالمى للأسواق الذى أقيم في العاصمة الإيطالية روما والذى شارك في افتتاحه فرانشيسكو لولوبرجيدا وزير الزراعة والأمن الغذائي الإيطالى، وكيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO، وفريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولى للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الابيبض CIHEAM، وايتورى براندينى رئيس الاتحاد الايطالى للشركات الزراعية كولديريتى، وذلك بحضور قيادات الحكومات والمنظمات وأسواق الجملة والأسواق الزراعية من أكثر من 68 دولة ود. علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية وممثل مصر بالتحالف العالمى.

مجابهة مشاكل الأمن الغذائي

وأكد الوزير في كلمته على أهمية تكاتف الجهود لمجابهة مشاكل الأمن الغذائي العالمية والتي تتعاظم مع ما يمر العالم اجمع به من فقر مائى وآثار التغيرات المناخية والتي تم مناقشة آليات مجابهتها من الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة العالم في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.

خفض الهالك الذي يتراوح من 20% الى 40%

وأشار إلى أن مبادرة إطلاق التحالف العالمى للأسواق من أهم ما يمكن في هذا الاتجاه لخفض الهالك الذى يتراوح من 20% الى 40% خلال سلاسل الإمداد من المزرعة الى المستهلك وذلك للسلع الزراعية خاصة سريعة التلف، ما يزيد الإتاحة ويخفض الأسعار.

وأوضح أن الزراعة هي المشغل الأول في غالبية دول العالم متجاوزا 26,5% من حجم العمالة وتشكل أكثر من 10% من الناتج العالمى الاجمالى والذى يتضاعف اذا أضيف له نصيب اللوجيستيات والتجارة الداخلية، ويتضاعف مرة أخرى في الدول النامية.

وأوضح أن مختلف دول العالم تقدم دعما للمزارعين لأسباب متعددة وبطرق مختلفة، ولأن المنظومة الحالية لا تحقق العائد الكافي للمزارعين، وأن أسواق المزارعين سواء للجملة أو اليوم الواحد هي أحد أهم الآليات في هذا الصدد.

تطوير منظومة سلاسل الإمداد

وأكد أن تحديث وتطوير منظومة سلاسل الإمداد من المزرعة الى المستهلك هي الآلية المستدامة التي يجب أن نسعى جميعا إليها، وهو ما نطبقه حاليا في مصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومات إيطاليا وفرنسا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لخلق منظومة متكاملة تتضمن بورصة سلعية وأسواق جملة ونصف جملة ومراكز لوجيستية متضمنة محطات فرز وتعبئة ومخازن مبردة، وشبكة من الصوامع تغطى عموم الجمهورية.

هذا وقد تواكب مع عقدالمؤتمر اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة مع كيو دونيو رئيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" وقيادات المنظمة حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجال الامن الغذائي وتطوير سلاسل الامداد استنادًا لخبرة المنظمة عبر عقود في عشرات الدول، وكذا القيام بتنفيذ دراسة تطوير أسواق اليوم الواحد في كافة ربوع مصر وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض وزيادة القيمة المضافة وذلك بمنحة من الحكومة الإيطالية.

منحة من الحكومة الإيطالية

كما تم عقد اجتماع للدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية فريدا كريفكا وزيرة الزراعة الألبانية ورئيسة المركز الدولي للبحوث الزراعية المتطورة في البحر الأبيض CIHEAM حيث تم تباحث تفعيل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر والبانيا الى جانب التعاون مع منظمة CIHEAM والتي ستقوم بتنفيذ توصيات الدراسة التي ستنفذها ال FAO على ارض الواقع في الريف والحضر بمنحة من الحكومة الإيطالية كمرحلة أولى قدرها 750 الف يورو وذلك لتطوير أسواق اليوم الواحد وتقديم معونة فنية وتدريب للمزارعين لتطوير أساليب العرض والاهم زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع مبسط للمواد الأولية المنتجة استنادا لما يتم في إيطاليا والذى يحقق قيمة مضافة تتجاوز 68 مليار يورو سنويا، الامر الذى سيزيد من دخل المزارعين وتحويل القرى المصرية الى مراكز إنتاجية ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية.