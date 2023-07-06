مصرع شقيقين في حادث تصادم أتوبيس ودراجة نارية بكفر الشيخ

شهد كوبري الغمرية بالقرب من قرية الحمراء بمركز ومحافظة كفر الشيخ حادث تصادم أتوبيس ركاب مع دراجة نارية كان يستقلها شقيقين صغيرين نتج عنه مصرعهما، ليُجرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الحادث

البداية كانت عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب مع دراجة نارية كان يستقلها شقيقين صغيرين نتج عنه مصرعهما في الحال متأثرين بإصابتهم.

وضع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق

علي الفور انتقل عدد من ضباط مركز شرطة كفر الشيخ إلى موقع الحادث وتبين وفاة كل من «ع.ص.ب»، 16 عام، وشقيقه «ع.ص.ب»، 10 سنوات، نتيجة تصادم الأتوبيس، حيث جرى وضع الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق بمركز كفر الشيخ.