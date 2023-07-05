إصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

أصيب شخصين جراء تصادم دراجة نارية مع «ميكروباص» في مفارق متولي بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الحالات إلى مستشفى أبو كبير، وتقديم كل التيسيرات الطبية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو كبير، ووقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وميكروباص ما أدى إلى إصابة شخصين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين.

الإسعاف تنقل المصابين

دفعت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير بالشرقية وجرى تقديم الإسعافات لهم.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع كل التحريات حول الواقعة وبيان أسباب حدوثها.