مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالصف

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوى الشرقي، تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى 15 مايو، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى الشرقي، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

تفاصيل عن الضحايا

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة هيونداى سانتا قيادة سائق، 40 عاما، متوفى، أعلى نفق عرب أبو ساعد، ما أدى إلى اشتعال وتفحم السيارة بالكامل ووفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بسبب اصطدام السيارة بالحاجز الخرسانى بين الطريق الداعم والطريق الرئيسي، تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.