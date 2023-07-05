مصرع شقيقين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شقيقين في محافظة الدقهلية، مصرعهما، متأثرين بإصابتهما في حادث اصطدام موتوسيكل وعربة كارو بالطريق الواصل بين قريتي «شاوة - كوم الديربي» دائرة مركز المنصورة، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

مصرع شقيقين في حادث تصادم موتوسيكل وكارو

ورد إلى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول جثتي كلًا من: «محمد هشام سامبو الوهيدى» وشقيقة «أحمد هشام سامبو الوهيدى»، جثتين هامدتين إثر وقوع حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين استقلال المتوفيين موتوسيكل وخلال سيرهما بطريق «كوم الديربي – شاوه» اصطدموا بعربة كارو ما تسبب في مصرعهما.

جرى إيداع جثامين المتوفيين مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الشقيقين.