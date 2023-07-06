رئيس «خارجية الشيوخ» يبحث مع وفد البرلمان الأوروبي جهود دعم استقرار ليبيا

استقبل حازم عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن القومي ونائب رئيس التكتل الأكبر في برلمان الاتحاد الأوروبي «EPP»، الذي وصل إلى مصر في زيارة قصيرة.

سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والأوروبي

بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء في الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الشراكة الاقتصادية وأمن البحر المتوسط ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن الإقليمي ودور مصر في الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

تطرقت المباحثات إلى التغيرات الجيوسياسية الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصري، وكذلك إلى الجهود المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الليبي لإعادة استقرار دولته، وأيضا دور مصر في تهدئة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة ودعم جهودها الرامية لوقف المواجهات المسلحة والتوصل لحل سياسي سلمي يحافظ على أمن الشعب السوداني الشقيق ويعيد الاستقرار لدولته.

تميز الشراكة المصرية الأوروبية

وأشاد «ماكاليستر» بتميز الشراكة المصرية الأوروبية، وثمّن ما حققته مصر نحو الارتقاء بحقوق المرأة وحقوق المسيحيين، واستمع إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية نحو فتح المجال العام والسياسي عبر الحوار الوطني، وكان اللقاء بحضور صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.