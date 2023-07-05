الاتحاد الأوروبي يدين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين: يجب حماية المدنيين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من تصعيد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، ما أسفر عن سقوط عدد عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي لدائرة العمل الخارجي التابعة له، اليوم الأربعاء، أنّ «العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين تضمنت أكبر عدد من الغارات الجوية على المدينة منذ عقود».

الاتحاد الأوروبي يدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين

وأدان الاتحاد الأوروبي هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، مؤكدا أنّ «هذه الأحداث تُذكر بهشاشة الوضع على الأرض، في ظل غياب احتمالات الحل السياسي»، مضيفا «سبق أن أعرب الاتحاد مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه بشأن العدد المتزايد من ضحايا أعمال العنف خلال هذا العام».

ضرورة حماية المدنيين في فلسطين

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية، خاصة الأطفال، معتبرا أنّ استخدام القوة يجب أن يكون متناسبًا مع الفعل المقابل، وأن يكون «الملاذ الأخير»، عندما لا يكون هناك مفر منه بهدف حماية الأرواح، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

في ختام البيان، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز السلطة الفلسطينية لتتمكن من إعادة السيطرة الأمنية على كل المنطقة (أ) من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للاتفاقيات القائمة، كما حث إسرائيل على ضرورة احترام التزاماتها، بموجب الاتفاقيات الدولية، ومواصلة التنسيق الأمني بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.