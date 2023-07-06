نشرة «أخبار dmc» تبرز إنجازات 30 يونيو بمجال الصحة والمستشفيات الجامعية

استعرضت نشرة «أخبار dmc» على قناة «dmc» تقريراً حول الطفرة الإنشائية لقطاع المستشفيات الجامعية على مدار السنوات العشر الماضية.

إنجازات قطاع المستشفيات الجامعية خلال آخر 10 سنوات

ووفقاً للتقرير، فإنَّ قطاع المستشفيات الجامعية حرص خلال العقد الأخير، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتشارك هذه المستشفيات بقوة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة».

تطوير المستشفيات الجامعية

وتابع تقرير نشرة «أخبار dmc»: «شهدت المستشفيات الجامعية العديد من أعمال التطوير في إطار العديد من الانجازات المتميزة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف القطاعات والميادين، وأعمال التطوير التي شهدتها تلك المستشفيات تمت على قدم وساق وفقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعمها وتطويرها في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، بأهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر ودعم القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين».

وأشار إلى ما شهده قطاع المستشفيات الجامعية من تطور كبير ليصل عددها إلى 120 مستشفى عام 2023 بزيادة قدرها 32 مستشفى عن عام 2014، بتكلفة تتجاوز 19 مليار جنيه وقد شاركت المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية ومبادرة صحة المرأة، إضافة إلى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة قدم صحيح.