عاجل.. عقوبات من رابطة الأندية لجماهير الأهلي والإسماعيلي

قررت رابطة الأندية المحترفة، حرمان 2381 من جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية بطولة الدوري موسم 2023، لما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي الذى أقيم أمس، والمؤجل من الجولة 18 للدوري.

حرمان عدد من جماهير الإسماعيلي من حضور المباريات

كما تقرر حرمان 217 مشجعا من جماهير الإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الدوري، لما بدر منهم أيضاً خلال اللقاء.

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