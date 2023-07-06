«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: رطوبة ورياح مثيرة للأتربة

يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارى رطب ليلا على كل الأنحاء.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، وفق بيان، عن أن حالة الطقس غدا، تشهد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، وتصل إلى 90% في بعض المناطق والمحافظات، مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا

ويشهد طقس الغد تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، وتمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، كما تنشط رياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الجمعة كما يلي:

- القاهرة 34 - 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35 - 25

- بنها 34 - 24

- دمنهور 33 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 34 - 24

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 30 - 23

- بورسعيد 32 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 23

- العريش 31 - 22

- رفح 30 - 22

- رأس سدر 35 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 30 - 22

- سيوة 36 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 37 - 25

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 29