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عاجل.. أول رد من الأهلي على أنباء رحيل أفشة إلى الدوري القطري

كتب:

محمد أيمن سالم
08:03 م | الخميس 06 يوليو 2023
أفشة مع لاعبي الأهلي

أفشة مع لاعبي الأهلي

علق مصدر داخل النادي الأهلي، على اهتمام إدارة أم صلال القطري في التعاقد مع محمد مجدي أفشة، بعدما تمسك كارتيرون المدير الفني للفريق القطري، بالحصول على خدمات اللاعب الذي يقدم مستويات جيدة مع المارد الأحمر في الفترة الماضية.

الأهلي لم يتلقِ أي عروض رسمية لضم «أفشة»

وقال المصدر، إن الإدارة لم تتلقِ أي عروض رسمية بشأن محمد مجدي أفشة من نادي أم صلال القطري، للتعاقد مع اللاعب سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

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بقلم محمد أيمن سالم