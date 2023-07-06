عاجل.. الغندور يحسم جدل الهدف الملغي لقاء الأهلي والإسماعيلي في تقريره

تسلمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقرير أحمد الغندور، حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء، وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تقرير حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

وكشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام، لـ«الوطن سبورت»، عن أن الحكم أحمد الغندور أكد في تقريره أن جميع القرارات التي اتخذها في مباراة الأهلي والإسماعيلي، سليمة وصحيحة، وعلى رأسها إلغاء هدف محمد حسن لاعب الدراويش بسبب ارتطام الكرة بيده.

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