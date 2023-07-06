عاجل.. أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إلغاء هدف الإسماعيلي أمام الأهلي

طالب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، الحصول على تسجيلات غرفة الفيديو «فار»، لمواجهة الأهلي والإسماعيلي والتي شهدت إلغاء هدف للدراويش في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 1-0، ضمن لقاء مؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف لجنة الحكام من إلغاء هدف الإسماعيلي أمام الأهلي

ووفقا لما ذكره مصدر مطلع داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري طلب الحصول على تسجيلات غرفة الفار لمعرفة ما دار بين الغندور حكم الساحة، وحسام عزب حكم الفيديو، في لعبة هدف الإسماعيلي، وأسباب عدم إعادة اللعبة من أكثر من زاوية للحكم أثناء مشاهدة اللعبة على شاشة تقنية الفيديو».

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