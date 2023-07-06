وزيرة الخزانة الأمريكية من بكين: بلادي ستتخذ أي إجراءات لحماية أمنها القومي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن زيارتها إلى الصين حاليا هدفها تحسين الاتصالات وتجنب سوء التفاهم، مؤكدا أن بلادها ستعمل على اتخاذ أي إجراءات لحماية أمنها القومي، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الخميس.

زيارة أولى لوزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين

ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى بكين، اليوم، في زيارة مستمرة حتى الأحد المقبل، هي الأول من نوعها منذ توليها المنصب، من أجل تخفيف التوتر بين بكين وواشنطن، وجاءت هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

سبب الزيارة

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا، توضح فيه أن الزيارة تسعى لتعزيز التواصل بين البلدين، وتفادي سوء الفهم المتبادل، وتوسيع التعاون حول مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي وقضايا المناخ، وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية.