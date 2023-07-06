كاميرا قناة الحياة ترصد استعدادات حفل «الأساتذة» في دار الأوبرا

رصدت كاميرا شبكة تليفزيون الحياة، الاستعدادات المكثفة، التي تشهدها أروقة دار الأوبرا المصرية لانطلاق أولى فعاليات المشروع الفني الكبير «الأساتذة»، الذي يُنفذ بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الثقافة ممثلة في «الأوبرا»، والفنان الكبير مدحت صالح.

الطرب والفن المصري

وأجرى القائمون على حفل «الأساتذة ومدحت صالح»، استعدادات لوجستية، عبر تنفيذ الديكورات، وأعمال خشبية تعكس الطرب والفن المصري الأصيل، لتزين المسرح الكبير في دار الأوبرا خلال فعاليات حفل «الأساتذة»، والمُقرر انطلاقه مساء غد الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حفل «الأساتذة ومدحت صالح» حصريًا على الهواء مباشرة غدًا، وذلك في إطار اهتمامها بنقل الأحداث الفنية الكبرى، والمهرجانات والكرنفالات الفنية المختلفة، دعمًا منها لقوة مصر الفنية الناعمة، وللطرب المصري والعربي الأصيل.