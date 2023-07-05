قناة الحياة تنقل أولى حفلات مشروع الأساتذة الجمعة المقبل

كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي تفاصيل انطلاق أولى حفلات مشروع «الأساتذة» الجمعة المقبل، على المسرح الكبير بالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة لبث شبكة تليفزيون الحياة للحفلة.

اختيار أساتذة من الكويت والسعودية ولبنان

وقال «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، إن مشروع «الأساتذة» يعد احتفالاً بكل الدول العربية أيضا، إذ جرى اختيار أساتذة من الكويت والسعودية ولبنان، وقدموا للفن العربي الكثير والكثير، ومصر رائدة وراعية لهذا الفن.

وأضاف أن الفنان مدحت صالح سيقيم أول حفلة في المشروع الجمعة المقبل، وستنقلها شبكة تليفزيون الحياة من المسرح الكبير بدار الأوبرا، ومختارات من أعمال زمن الفن الجميل، وأوركسترا الموسيقى المايسترو هشام مصطفى.

عزف أعمال الزمن الجميل

ولفت إلى أن عمرو سليم يعود مجددا للعزف على البيانو لأعمال الزمن الجميل مثل محمد عبدالوهاب وفريد الأطرش ومحمد فوزي ورياض السنباطي وبليغ حمدي وطلال مداح والرحبانية بعد إعادة التوزيع بشكل أوركسترا.