الأوبرا تطلق أولى حفلات «الأساتذة» على المسرح الكبير الجمعة المقبل

تنطلق أولى عروض مشروع «الأساتذة» الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي بتوزيعات أوركسترالية جديدة، مع الحفاظ على طابعها الفريد، إذ تقام أولى الحفلات في الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مختارات من أعمال زمن الفن الجميل

وخلال الحفل يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطي، فريد الأطرش، بليغ حمدي، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترا إلى عصري.

جدير بالذكر، أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية؛ بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.