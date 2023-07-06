مقرر القومي للمرأة بالجيزة: المصريات يعشن عصرا ماسيا في عهد الرئيس السيسي

قالت ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إنَّ المرأة المصرية تعيش عصرا ماسيا منذ تولي الرئيس السيسي، الحكم، موضحةً «عدينا مرحلة الذهب وداخلين على الماس»، وتابعت: «المادة 11 من الدستور المصري أقرت حقوق المرأة وساوت بينها وبين الرجل بل ومنحتها تمييزا إيجابيا في التمثيل بالمجالس النيابية».

وعي القيادة السياسية بأهمية ودور ومكانة المرأة

وأضافت ماجدة محمود، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عن «حماية وتمكين.. جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة» على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ ما تحظى به المرأة المصرية من مكانة حالياً بفضل القيادة السياسية الواعية والمؤمنة بالمرأة وقضاياها.

مشاركة المرأة المصرية في «30 يونيو»

وتابعت مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة: «المرأة المصرية منذ اللحظة الأولى لبت نداء الوطن وشاركت في ثورة 30 يونيو منذ اللحظة الأولى وطالبت بأن يكون «السيسي» رئيساً لمصر.. ومن هذا الوقت والرئيس السيسي وزير المرأة وخلال أحد الاجتماعات أكد على هذا المعنى».