ميرفت التلاوي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي.. ويجب الحفاظ على حقوقها

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، نائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي حاليا، داعية السيدات الحفاظ على الحقوق التي اكتسبوها، موضحة أن السيدة جيهان السادات كانت خصصت 30 مقعدا للسيدات في مجلس النواب، وعندما توفى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، جرى إلغاء هذه المقاعد.

تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس الوزراء رائع

أضافت «التلاوي»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، أن تمثيل المرأة في مجلس النواب ومجلس الوزراء رائع، ولا نستطيع القول إننا نحتاج أكثر من ذلك، ويتبقى أن تكون المرأة رئيسة وزراء، إلا أن تمثيل المرأة أصبح كبيراً في هذه المؤسسات، والدور على السيدات للعب دور حقيقي للحفاظ على مكتسباتهم.

جنود حراسة لحقوقهن

وطالبت السفيرة ميرفت التلاوي السيدات بأن يكونوا جنود حراسة لحقوقهن، ويقفن بشدة ضد محاولات تهميشهن، ولا يرضخن لأي تغيير.