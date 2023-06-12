عضو بـ«النواب»: المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي.. (فيديو)

أكدت الدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب ومقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي، لافتة إلى أن الدستور والقانون كفل لها نقلة تاريخية غير مسبوقة.

الدولة المصرية أصبحت نموذجا في حقوق المرأة

وأوضحت عضو مجلس النواب ومقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة خلال استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم، أن الدولة المصرية أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى العالم بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرأة، إضافة إلى تعديل الدستور الذي كفل للمرأة حقوقها في التشريع والمحليات وعدم التمييز بوجه عام.

عدد النائبات في مجلسي النواب والشيوخ جيد جدا

وأشارت عضو مجلس النواب ومقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة إلى أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة حقوق المرأة التي باتت من الماضي، وأصبح الحديث حاليا عن تثبيت المرأة كفاءتها في مواقع عملها، مشيرة إلى أن عدد النائبات في مجلسي النواب والشيوخ جيد جدا بما يُمكنها من اتخاذ القرارات والمشاركة في سن التشريعات دون تمييز: «إحنا خدنا حقنا خلاص.. مش عايزة أبقى مميزة، عايزة أبقى قادرة على إدارة الملفات».