المرأة المصرية عماد «الأسرة والوطن».. الجمهورية الجديدة تنصف عظيمات مصر واحتفالية كبرى لتكريمهن بحضور الرئيس (ملف خاص)

فى مثل هذه الأيام، قبل 104 أعوام، سقطت حميدة خليل، كأول شهيدة مصرية ترتقى فى العصر الحديث من أجل الوطن والدفاع عنه، خلال ثورة 1919 فى مواجهة الاستعمار ومن أجل الاستقلال، لتتخذ الدولة من تاريخ استشهادها فى 16 مارس، يوماً سنوياً للاحتفاء بالمرأة المصرية.

وبين يوم المرأة المصرية وعيد الأم، فى 21 مارس، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاحتفاء بعظيمات مصر، فى احتفالية كبرى، شهدتها السيدة قرينته انتصار السيسى، كرّم خلالها النماذج المشرّفة من السيدات والأمهات المثاليات، ومنحهن وسام الكمال وشهادات التقدير، كما منح المرأة المصرية فى مختلف ربوع مصر حقّها بقرارات وتكليفات تنتصر لها ولدورها فى البناء والتنمية، بداية من الأسرة التى تعتبر بمثابة عمود الخيمة لها، ومروراً بالمجتمع، انطلاقاً من قدرتها على العطاء والعمل والمنافسة وقيادة مشروعات ناجحة تتدرّج من متناهية الصغر إلى كبيرة، وصولاً إلى المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والمناصب التنفيذية، مثلها مثل الرجل، فبهما معاً تقوم الجمهورية الجديدة، وتتواصل رحلة البناء والتعمير.