«بحوث سخا»: زراعة 80 ألفا و250 فدان قطن في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، إن إجمالي الكمية المزروعة من القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول في العام الجاري في كفر الشيخ، بلغت نحو 80 ألفا و250 فدان قطن، وهو ما يمثل ثلث المساحة المزروعة في الوجهين البحري والقبلي، للعام الثامن على التوالي.

الإنتاجية من محصول القطن في كفر الشيخ

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول المزروع في حقول أراضي محافظة كفر الشيخ، حيث تصل إنتاجية فدان القطن لنحو 14 حتى 15 قنطار، وذلك لما يلقاه هذا المحصول من اهتمام وعناية فائقة من قبل مزارعي الإقليم.

أصناف تقاوي القطن المنزرع في كفر الشيخ 2023

وأشار أيضاً أن أفضل التقاوي المنزرعة من القطن، والتي زرعت في أراضي كفر الشيخ، من أصناف تقاوي جيزة 96، وجيزة 95، وصنف جيزة 92، وجيزة 94، وكذلك جيزة 86، لافتاً أن سعر قنطار القطن هذا العام تم تحديد سعر البيع من قبل المزارعين كحد أدني بسعر تراوح ما بين 4500 حتى 5500 جنيه، بحسب النوع والصنف المنزرع من القطن.