قناة إكسترا نيوز تستعرض جهود تمكين المرأة في الجمهورية الجديدة

استعرض تقرير على قناة «إكسترا نيوز» تمكين المرأة بالجمهورية الجديدة، من خلال تغطية خاصة عن «حماية وتمكين.. جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة»، وجهود الدولة في دعم قضايا المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تمكين المرأة بالجمهورية الجديدة

ووفقاً لتقرير «إكسترا نيوز»، فإنَّ تمكين المرأة بالجمهورية الجديدة وجهود الدولة لدعم تمكينها على مدار السنوات الـ10 الماضية، تضمن ما ورد بدستور 2014 ونصوصه التي احتوت في كثير من المواد على المساواة بين الجنسين كما كفل حقها في تولي مختلف المناصب وضمن لها التمثيل النيابي مجرماً كل الممارسات السلبية ضدها.

مقاعد مجلس النواب وتمكين المرأة

وتابعت «إكسترا نيوز» في تقريرها: «جرى تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة وتشديد العقوبات في جرائم المواريث والتحرش وختان الإناث، وزيادة عدد السيدات اللاتي يشغلن منصب وزير ونائب وزير، إضافة إلى وصول عدد عضوات مجلسي النواب والشيوخ إلى 165 و41 على التوالي في عهد الرئيس السيسي وذلك في إطار الجهود لدعم وتمكين المرأة».