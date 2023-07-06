رئيس خارجية برلمان الاتحاد الأوروبي: مصر نفذت مبادرات وإصلاحات ملموسة

التقى صباح اليوم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالنائب ديفيد ماكاليستر رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الاتحاد الأوروبي، وتناول اللقاء الحديث عن ضرورة بناء جسور التواصل بين البرلمانين لتعزيز العلاقات والتفاهم نظرًا لأهمية مصر الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماكاليستر أن ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإصدار العديد من المبادرات وحزم الحماية المجتمعية وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي خطوات ملموسة وهامة.

يجب مساندة مصر

وأوضح أنه يتطلع إلى نتائج الحوار الوطني من خلال التوصيات والقرارات الصادرة بشأنه مشددًا على أن أوروبا يجب أن تساند دولة مهمة مثل مصر.

مفهوم حقوق الإنسان من المنظور المصري

استعرض رضوان، مفهوم حقوق الإنسان من المنظور المصري لأن حقوق الإنسان في المطلق تختلف من دولة إلى دولة ومن مجتمع الي مجتمع وأكد أن محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2021 تعد عقدا ملزما من السلطة التنفيذية تجاة المجتمع المدني والمجتمع ككل، يشرف عنها وعن تنفيذ محاورها البرلمان بصفته السلطة التشريعية وهي المنوط بها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأشار رضوان إلى مبادرة حياة كريمة والقضاء على فيروس سي وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الزيادة المستردة في أعداد السكان وإعادة ترميم المدن القديمة وبناء شبكات الطرق والمواصلات والخدمات العامة.

شدد رضوان علي اهمية زيارة ماكاليستر وطلب منه ضرورة بناء جسور التواصل الدائم سواء بالزيارات الرسمية من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي بلجانه المختصة للوقوف على الوضع في مصر بدون رتوش أو افتراءات.