«حياة كريمة» تنفذ 27 مشروعا في كوم أمبو بأسوان.. اعرف التفاصيل

تشهد محافظات وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» طفرة حضارية كبيرة، حيث تعمل على إنشاء العديد من المشروعات الخدمية المختلفة، التي أسهمت في تيسيير سبل الحياة اليومية للأهالي الأكثر احتياجا، وكانت قرى محافظة أسوان من القرى التي نالت نصيبا كبيرا من مشروعات «حياة كريمة» التنموية، حيث تنوعت المشاريع بين القطاعات المختلفة كالتعليم والبنية التحتية والطاقة والمياه وغيره.

رفع كفاءة وصيانة المدارس

وفي قرى مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، عملت المبادرة على إنشاء 27 مشروعا خدميا وتنمويا، وجاء منهم بعض المشاريع التي تراوحت نسبة تنفيذهم بين 100-95%، ومن هذه المشاريع مشروع كوبري الترعة وكوبري السبع بنات، كما اتجهت للقطاع التعليمي فعملت على رفع كفاءة وصيانة عدد من المدارس وهي: مدارسة المنشية الجديدة الابتدائية، مدارسة المنشية الحديثة، مدارسة المنشية بحري الابتدائية المشتركة، وهذه المدارس جاءت ضمن المشاريع التي وصلت نسبة تنفيذها لـ100%.

كما اهتمت المبادرة الرئاسية بتوفير الخدمات المختلفة للأهالي، حيث تعمل المبادرة على إنشاء مشروع مجمع الخدمات الحكومية، والذي قارب على الانتهاء، حيث وصلت نسبة تنفيذه لـ98%، ومن المقرر أن يضم المجمع عدد من الخدمات الحكومية المختلفة التي يحتاج إليها المواطن في الأغلب، هذا بالإضافة إلى العمل على إنشاء مشروع وحدة إسعاف المنشية بحري، وتم الانتهاء منه بنسبة تنفبذ وصلت لـ95%.

أعمدة إنارة

وحرصت حياة كريمة على توفير أعمدة إنارة للطرق، من أجل تسهيل حركة الأهالي في كوم أمبو، حيث تم العمل على تركيب أعمدة الإنارة في السلسلة بحري وطريق السلسلة\المنشية مرورا بالمنشية شرق، ووصل إجمالي عدد أعمدة النور إلى 122 عمودا، وجاري حاليا العمل على شد الأسلاك وتركيب الكشافات، والجدير بالذكر أن مركز كوم امبو يضم 21 قرية فرعية وتابعا، بإجمالي 40 ألف نسمة.