بوليفيا تدين القصف الإسرائيلي على جنين: الاحتلال ينتهك حقوق الإنسان

أعربت وزارة الخارجية البوليفية، باسم حكومتها وشعب بوليفيا، عن إدانتها وقلقها العميق للعملية العسكرية والقصف الإسرائيلي ضد مخيم ومدينة جنين، والذي أودى بحياة عشرة مدنيين، إضافة لأكثر من 100 جريح.

وقالت الخارجية البوليفية، في بيان اليوم الثلاثاء، «إن هذه المأساة هي نتيجة عدوان مبرمج ومستمر من قبل قوات الاحتلال على مدى 75 عاما، منتهكة حقوق الإنسان».

قوة الاحتلال تتجاهل عمدا مبادئ القانون الدولي

وأعربت بوليفيا عن أسفها لعدم نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيرة واستقلاله وسيادته الوطنية وعودة اللاجئين لديارهم وأراضيهم، رغم العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لذلك، مشددة على أن قوة الاحتلال تتجاهل عمدا مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

ودعت بوليفيا «الدول المحبة والمروجة لثقافة السلام إلى بذل كافة الجهود الدولية لإيجاد حل عادل للدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة على أراضيها على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة».

كما طالبت بوليفيا، قوة الاحتلال بوقف جميع أعمالها العدوانية وعدم استعمال القوة المفرطة ضد المدنيين وأملاكهم والأماكن المقدسة، وأن تلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.