مدحت صالح عن حفل «الأساتذة»: أشدوا لـ11 موسيقيا أحببتهم طوال مشواري الفني

يشدو مساء اليوم الجمعة، الفنان الكبير مدحت صالح، لـ11 موسيقيا من مصر والدول العربية، في حفل غنائي كبير بدار الأوبرا المصرية تحت مسمى «الأساتذة»، وهو المشروع الفني الكبير الذي أطلقه صالح مع دار الأوبرا المصرية.

11 موسيقيا يشدو لهم مدحت صالح في حفله بالأوبرا

ومن المقرر أن يعيد صالح خلال الحفل عدد من أغنيات الموسيقيين الكبار بمصر والعالم العربي، وهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.

مدحت صالح: هؤلاء الموسيقيين أحبهم خلال مشواري

وقال مدحت صالح، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيُغني أعمال عدد من الموسيقيين الكبار الذين أحبهم خلال مشواري الفني، بعضهم رحلوا عن عالمنا قبل سنوات.

وأشار صالح، إلى أن هناك موسيقيين كبار لن أشدو لهم في الحفل مثل عمر خيرت وهاني شنودة، لكنهم سيظلون لهم مكانة كبيرة خلال الحفلات المقبلة التي ستقام ضمن مشروع «الأساتذة».